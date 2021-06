El Govern de Pere Aragonès va nomenar ahir el manresà Adam Majó Garriga nou director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans. En el darrer mandat havia estat director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat. Majó va dir ahir a aquest diari que la nova direcció general que encapçalarà «tindrà més o menys les mateixes funcions, però amb la nova dimensió dels drets humans», ja que depèn del nou Departament d’Igualtat i Feminismes, i l’anterior estava vinculada a Vicepresidència.

Nascut a Manresa el 1968 i veí de Berga des de fa 8 anys, Majó és llicenciat en Filologia Alemanya i màster en Construcció i Representació d’Identitats Culturals per la Universitat de Barcelona. Va ser regidor de Manresa per la CUP entre el 2007 i el 2015 conseller comarcal del Bages. Entre el 2016 i el 2018, va ser comissionat pel Centre Històric a la capital del Bages. Des del 2018 ha estat director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat. També és col·laborador de diferents mitjans de comunicació, entre els quals Regió7, i autor del llibre Set de mal. Desxifrant el feixisme del segle XXI. Està molt vinculat al món del rugbi.

Sobre les funcions que haurà d’assumir afirma que «seran les mateixes però ampliades amb els drets humans en conjunt». Afegeix que «encara estan per definir. Treballem amb la conselleria, i estem esperant a saber com la vol organitzar la consellera [Tània Verge] i quines són les prioritats».

Pel que fa a la nova etapa amb el nou govern, considera que «és més cohesionat que l’anterior i amb idees més clares, més iniciativa i més proactivitat», i pensa que «no anirà tant a remolc, s’anticiparà»

Una igualadina a Igualtat

Laia Rosich Solé, nascuda a Igualada el 1978, ha estat nomenada directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes. És llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster Interdisciplinari en prevenció i intervenció en violència domèstica per la UAB. Postgrau en Gestió d’ONLs, màster oficial en Direcció de Serveis Socials per l’URL i actualment cursa formació continuada en teràpia psicocorporal i psicoanàlisis relacional. En el marc de l’abordatge de les violències masclistes, té gairebé 20 anys d’experiència combinant l’atenció directa amb la formació a professionals, especialment en el marc del treball en xarxa, l’elaboració de protocols i circuits d’intervenció, així com la supervisió de casos i equips.