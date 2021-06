El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha afirmat que si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tornés a l'Estat espanyol "seria jutjat pels tribunals" i l'ha animat a fer-ho. Campo ha demanat a l'independentisme i, concretament als nou presos independentistes que sortiran aquest dimecres en llibertat després de ser indultats, que "siguin conscients de l'esforç que es fa per la convivència". En una entrevista a la Cadena SER aquest matí, Campo ha esperat una renúncia a la via unilateral i que entenguin "que les seves posicions es poden defensar des de l'estat de dret". "A partir d'aquí s'obren moltes possibilitats de gests", ha dit.

Campo ha subratllat que la "difícil" decisió d'indultar pretén "restaurar i afavorir la convivència" i ha esperat que suposi una "oportunitat" per al diàleg. "Espero que hi hagi una bona actitud per al diàleg, per saber que hi ha unes regles que són les que la Constitució i l'ordenament jurídic donen", ha remarcat. "Hi ha un ampli camp per a l'entesa, però hi ha d'haver bona voluntat", ha insistit. El titular de Justícia ha opinat que el Tribunal Suprem ha tingut una "actuació rigorosa", també en l'informe contrari als indults. En relació amb la condicionalitat dels indults, Campo ha explicat que va proposar augmentar la del líder d'ERC, Oriol Junqueras, a sis anys. Ho va fer, segons ha dit, valorant les declaracions que va fer. "La individualització sempre és pot matisar", ha explicat.