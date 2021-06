El Departament de Salut de la Generalitat va declarar ahir 684 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o test d’antígens i quatre morts més.

Això eleva el total de casos en tota la pandèmia a 639.716 i les defuncions es queden en 22.250.

En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 468, cinc menys que el dia anterior, i hi ha cinc crítics més a l’UCI (154).

Pel que fa a la velocitat de propagació, l’Rt, va pujar nou centèsimes, fins a 1,08, mentre que el risc de rebrot també s’incrementava en vuit punts, fins a 92. La incidència acumulada a 14 dies puja lleugerament però es manté per sota de 100. Passa de 85,40 a 86,01. El 3,58% de les proves de la darrera setmana van donar positiu.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en el període del 12 al 18 de juny n’hi va haver 3.346, superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 3.321. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 43,17 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (42,84).

Durant l’última setmana analitzada s’han fet 70.881 proves PCR i 33.339 tests d’antígens, dels quals un 3,58% ha donat positiu, inferior al valor de l’interval anterior (3,43%).

La mitjana d’edat de les persones que van donar positiu se situa en els 31,75 anys.