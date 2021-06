El curs escolar 2020-2021 es va acabar ahir a Catalunya amb un total de 75.634 alumnes, 9.144 docents i 669 persones externes positives en covid-19 comptabilitzats des de l’inici al setembre de l’any passat, segons les dades facilitades pel Departament d’Educació. Els més de 75.000 alumnes contagiats suposen el 5,25% del total d’escolars estimats, 1,44 milions, i els més de 9.000 docents, personal d’administració i serveis (PAS) i personal d’activitats escolars (PAE) suposen el 5,58% dels 164.000 que té comptabilitzats el Departament. En total, 85.447 positius dels tres col·lectius, incloent-hi el personal extern, que s’han acumulat al llarg de tot el curs, que es va apostar per fer presencial malgrat el temor a la pandèmia.

L’anterior conseller d’Educació, Josep Bargalló, va reconèixer a les seves xarxes socials que el curs va néixer «ple de boira i ha estat un èxit col·lectiu», i va donar les gràcies a mestres i professorat, personal dels centres i direccions, serveis educatius i ajuntaments, per la seva col·laboració. També «a l’alumnat i a les famílies, i a tota la gent dels diversos serveis sanitaris. Ho heu fet!», va considerar. Bargalló va pilotar com a conseller gairebé tot aquest curs atípic en pandèmia fins que el canvi de govern ha situat el seu segon, Josep González Cambray, com el seu substitut al capdavant del departament. Per la seva banda, González Cambray va fer ressaltar que els centres educatius han estat oberts tot el curs, «donant resposta educativa i d’equitat social».