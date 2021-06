Els indults concedits pel govern estan condicionats al fet que no cometin delictes greus i dolosos en els propers anys. En concret, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn no poden delinquir els propers sis anys si no volen que els sigui revocat l’indult i tornin a presó. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan condicionats durant els propers cinc anys, Carme Forcadell i Raül Romeva tenen un termini de quatre anys per no delinquir, mentre que Dolors Bassa ho haurà d’evitar els propers tres anys.

Junqueras, condemnat a 13 anys de presó i d’inhabilitació, ha complert tres anys, set mesos i 20 dies a presó, un 28% del total aproximadament, percentatge igual que Romeva, Turull i Bassa, condemnats a 12 anys dels quals n’han complert tres anys i quatre mesos. També Forcadell, amb onze anys i mig de presó ha complert un 28% de la pena, tres anys i tres mesos concretament. Rull ha complert quasi el 32% de la pena, 3 anys i 4 mesos dels deu anys i mig que tenia de pena. Forn supera el 34% de pena complerta, tres anys i set mesos respecte els 10 anys i mig de condemna. Finalment, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez són els que han passat més temps a presó, 3 anys, vuit mesos i sis dies, i també els que més percentatge de pena han complert, un 41%, perquè tenien la condemna més baixa: nou anys.