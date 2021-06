El nombre de casos positius de covid-19 detectats per PCR o test d’antígens va de baixa de forma molt significativa. Pel que fa a les comarques de l’àmbit de cobertura del diari, l’única que trenca aquesta tendència és l’Anoia, que també té un risc de rebrot de l’epidèmia més elevat que la resta.

A l’Anoia, les tres darreres setmanes han anat augmentant el nombre de nous positius confirmats.

Del 29 de maig al 4 de juny es van detectar 35, la setmana següent van ser 61 i la darrera setmana analitzada, del 12 al 18 de juny, van augmentar fins a 85.

És l’excepció conjuntament amb l’Alt Urgell, on va baixar de 9 a 1 per tornar a pujar fins a 4.

Al Bages van baixar de 105 a 54 i la darrera setmana analitzada van ser 34. Al Solsonès van passar de 19 a 11 i a només 1; al Berguedà de 15 casos va pujar a 29, però la darrera setmana també hi va haver només un nou cas, com havia passat al Solsonès.

Al Moianès van passar de 2 a 6 i novament a 2; a la Cerdanya de 2 a 3 i a només un.

L’Anoia es mantenia ahir com la tercera comarca catalana amb el risc de rebrot més elevat, amb 161 punts. Només tenia per sobre els 177 punts de l’Alta Ribagorça i els 165 del Baix Penedès, com el dia anterior.

A la meitat de la relació comarcal hi ha el Moianès, amb un risc de rebrot de 59 punts.

La resta de comarques de l’àmbit de cobertura del diari tenen valors més baixos i es troben a la franja inferior de risc de previsió epidemiològica: el Bages tenia ahir 39 punts; l’Alt Urgell, 33; el Solsonès, 30; el Berguedà, 10 igual que la Cerdanya.

També cal buscar les nostres comarques, excepte l’Anoia, a la banda baixa en velocitat de transmissió del virus. El Berguedà era ahir la segona comarca amb menys velocitat de contagi, amb un índex de 0,13. El Solsonès tenia 0,33; la Cerdanya, 0,42; el Bages, 0,79; i el Moianès, 0,95.

Per sobre d’1 hi havia l’Anoia (1,35) i l’Alt Urgell (1,28)

A Manresa, ahir els indicadors van empitjorar, si el dia anterior el risc de rebrot era de 50 va passar a 60 i la velocitat de transmissió va fer un salt de 0,74 a 1,01.

Tot i així, els índexs es trobaven per sota de la mitjana catalana, que ahir era de 92 punts de risc de rebrot i 1,08 de velocitat de contagi. Manresa tenia ahir el quart indicador de risc de rebrot més positiu de les ciutats de més de 50.000 habitants i només la superaven els 16 punts de Lleida, els 34 de Mataró i els 56 de Reus.