Els nou líders independentistes condemnats pel Procés ja han sortit en llibertat. La primera en fer-ho, a les 12 en punt, ha estat Carme Forcadell, que ha estat complint condemna a Wad-Ras, a Barcelona. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Joaquim Forn han deixat la presó de Lledoners pocs minuts després. I a les 12.17 h ha sortit de Puig de les Basses l’exconsellera de Treball, Dolors Bassa.

Aquest matí el BOE ha publicat els indults, signats pel rei, i els centres penitenciaris han rebut la interlocutòria del Suprem. Jordi Cuixart, que estava de permís, ha retornat al centre per signar i ha sortit amb la resta d'excarcerats. No hauran de tornar a la presó, on han passat prop de quatre anys, perquè ja han signat la mesura de gràcia. S'indulta la pena de presó pendent amb la condició de no delinquir en períodes de tres a sis anys segons el cas i es mantenen les inhabilitacions.

A l'entrada de Lledoners els esperava el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Malgrat la pluja, desenes de persones s'han aplegat davant la presó per donar suport als líders independentistes i donar-los escalf amb pancartes i crits i aplaudiments de suport. En l'àmbit polític, hi havia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, altres membres del Govern i representants de diferents forces polítiques com ERC, JxCat, CUP i PDeCAT. Les ordres d'excarceració han arribat a dos quarts d'onze del matí. Els presos estaven al pati i alguns recollint les pertinences en el moment de rebre l'avís. A dins no hi havia Jordi Cuixart, que estava de permís. A les onze del matí, però, el president d'Òmnium Cultural ha retornat al centre penitenciari per rebre oficialment la notificació i signar la mesura de gràcia. En el moment d'entrar al centre, on ja hi havia aplegats molts mitjans i desenes de ciutadans, ha ensenyat un domàs on deia 'Freedom for Catalonia', fent el signe de victòria i amb el puny alçat. Al migdia ha sortit amb la resta d'excarcerats, ja en plena llibertat. Han sortit des del mòdul 2, on han estat les seves últimes hores i on actualment hi ha 85 interns.

Borràs i consellers reben Forcadell

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha sortit de Wad-Ras de Barcelona després de ser indultada. Ho ha fet a les 12 en punt i ha estat rebuda per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i diversos consellers com Joan Ignasi Elena, Roger Torrent, Jaume Giró o Tània Verge. També hi havia altres dirigents polítics com la republicana Marta Vilalta o Alba Vergés, així com Meritxell Serret. Després dels primers aplaudiments, hi ha hagut crits d'amnistia entre les persones que l'esperaven a fora.

L’exconsellera de Treball, perla seva banda, ha sortit del centre penitenciari del Puig de les Basses a les 12.17 hores. Ho ha fet 3 anys i quatre mesos després d’ingressar a la presó. A l’exterior, esperaven a Dolors Bassa més d’un centenar de persones amb rams, pancartes i fotografies. També hi han acudit les consellers de Presidència, Laura Vilagrà, Acció Climàtica, Teresa Jordà i la de Justícia, Lourdes Ciuró, que l’han acompanyat a la sortida juntament amb la seva germana, Dolors Bassa, i el seu fill.