Les persones que han rebut una pauta de vacunació completa contra la covid-19 i siguin considerades contacte estret d'un positiu de la infecció estaran exemptes de quarantena de forma general, segons ha aprovat aquest dimarts la Comissió de Salut Pública en la vuitena actualització del pla de vacunació.

En aquests casos s'estableix la realització d'una PCR a l'inici i una altra als set dies de l'últim contacte amb el cas confirmat, i es recomana evitar el contacte amb persones vulnerables i no vacunades. Alhora, se'ls indicarà l'ús de mascareta en les interaccions socials, no acudir a esdeveniments multitudinaris i fer una vigilància de la possible aparició de símptomes compatibles.