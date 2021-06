La variant Delta no ha causat ara com ara un gran augment de la mortalitat per coronavirus al Regne Unit i Portugal, tot i que l’increment en els positius per covid sigui pronunciat. Així ho reflecteix una anàlisi de casos en països europeus impulsat pel Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i que ha compartit al seu compte de Twitter. El Regne Unit i Portugal van registrar entre el 2 i el 15 de juny 0,13 i 0,15 defuncions per covid per cada milió d’habitants, mentre que entre el 19 de maig i l’1 de juny tenien 0,10 i 0,11 defuncions per cada milió, respectivament, el que suposa un augment lleuger en tots dos casos. BIOCOMSC ha alertat que l’augment de la incidència en tots dos països es deu sobretot a l’expansió de la variant Delta. El 2 de juny, la incidència al Regne Unit era de 58,0 positius registrats per cada 100.000 habitants els últims 14 dies, i de 65,8 a Portugal en aquest indicador, xifres que van augmentar a 126,8 i 88,1 el 16 de juny, respectivament. La situació britànica i portuguesa contrasta amb Europa, on la mortalitat mitjana va baixar d’1,59 defuncions per cada milió habitants entre el 19 de maig i l’1 de juny, a 0,83 defuncions per cada milió habitants entre el 2 i el 16 de juny, una reducció del 48%.