El telèfon @112 ha rebut fins a les 24 h 1.759 trucades per 749 incidents relacionats amb la #revetlladesantjoan.



ℹ️ Per comarques:

Barcelonès 653

Vallès Occidental 175

Maresme 174



ℹ️ Per municipis:

Barcelona 421

Badalona 112

l'Hospitalet de Llobregat 68#revetllasegura pic.twitter.com/by1xu66TCd