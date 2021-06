La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha respost a la resolució del Consell d’Europa de dilluns que qüestionava la causa contra els protagonistes del ‘procés’ i donava suport als indults.

En un text aprovat per la seva Comissió Permanent, «deplora» que la posició de l’òrgan europeu inclogui recomanacions dirigides als jutges, «obviant els principis de legalitat, separació de poders, independència judicial i igualtat en l’aplicació de la llei». La resolució presentada pel diputat letó Boris Cilevics que va tirar endavant dilluns convida el Govern a reformar els delictes de sedició i de rebel·lió, planteja l’indult dels presos del ‘procés’ i fins i tot demana anar més enllà i retirar la sol·licitud d’extradició contra l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Els vocals del CGPJ recorden al Consell d’Europa que els processaments pel Suprem van ser condemnats després d’un judici públic i amb totes les garanties processals per delictes de sedició i de malversació de cabals públics, en aplicació del Codi Penal aprovat en 1995 pel poder legislatiu i que els seus impulsors van batejar com el «Codi Penal de la democràcia».