L’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, va qualificar els indults de «petita victòria» just després de sortir de la presó de Wad-Ras ahir al migdia. En una breu atenció als mitjans i a les desenes de persones que li van donar suport quan va ser alliberada, va explicar que la decisió del govern espanyol és «un pas cap al final de la repressió» que s’ha de fer servir per «aconseguir l’amnistia, l’autodeterminació i la República catalana». Segons ella, «l’alegria no és completa» tot i l’excarceració dels nou líders del procés que lluitaran «perquè exiliats i represaliats puguin ser lliures». Per a Forcadell, si els independentistes no s’haguessin imposat «elecció rere elecció», els indults no s’haurien concedit.

La també expresidenta de l’ANC creu que el govern espanyol tampoc hauria commutat les penes de presó si els independentistes no haguessin obtingut «victòries judicials a Europa» o haguessin deixat de mobilitzar-se. En la seva intervenció, també va tenir un record per a les dones amb qui ha concidit als centres penitenciaris d’Alcalá-Meco, Mas d’Enric i Wad-Ras. «M’han ajudat a ser més forta i empàtica», va explicar.

Per la seva banda, l’exconsellera de Treball, Dolors Bassa, va assegurar a la sortida de la presó del Puig de les Basses de Figueres que els indults són un «pas endavant» però va avisar que cal fer «molts passos més». «És un primer pas que obre la porta a fer les coses des de la política i no la judicialització», va dir. Però va afegir: «No hem d’oblidar que avui només sortim nou persones, n’hi ha moltes d’exiliades i encausades». Bassa, a més, va recordar que el dia 29 haurà de comparèixer davant del Tribunal de Comptes, un tribunal que va qualificar «d’ignomínia». L’exconsellera també va dir que els indults haurien d’haver arribar «molt abans» i que, tot i que els celebra, no signifiquen el final de res. «Els nostres ideals són els mateixos. Fins ben aviat al carrer!», ha dit als centenars d’assistents.

Bassa va sortir a les 12.15 hores del centre penitenciari del Puig de les Basses gairebé dues hores després que les presons rebessin els manaments de llibertat dels nou presos per part del Suprem.