Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació després de localitzar un projectil en una planta de la Clínica Girona. Els fets haurien passat aquest dimecres al vespre, tot i que la bala no s'ha trobat fins avui. Segons fonts consultades per l'ACN, va ser una treballadora del centre qui va donar l'avís cap a les onze de la nit després d'escoltar uns soroll a la sala on es trobava i de notar alguna cosa a tocar de l'orella. Tot i que només se n'ha localitzat un, en una finestra de la sala hi han aparegut dos forats.