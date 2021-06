La flota del mar Negre de l’Armada Russa va obrir foc a manera d’advertència contra el destructor britànic Defender, que va entrar en aigües territorials de Rússia a prop del cap Fiolent, al sud de la península de Crimea, annexionada il·legalment per Rússia el 2014, segons van assegurar les autoritats de Moscou. El Ministeri de Defensa britànic, però, va desmentir la informació i va assenyalar que el vaixell feia «un pas innocent a través d’aigües territorials ucraïneses, d’acord amb el dret internacional». Segons l’entitat castrense britànica, l’Armada Russa duia a terme exercicis navals, i això va ser el que va comunicar a la Marina del Regne Unit.

«El destructor va ser advertit amb antelació sobre el possible ús d’armes en cas que violés la frontera estatal de Rússia i no va reaccionar a l’advertència, davant la qual cosa la flota de la mar Negre va obrir foc d’advertència», va informar el Ministeri de Defensa rus. Primer, un navili guardacostes va efectuar dos trets d’advertència i, posteriorment, un avió SU-24M va llançar quatre bombes OFAB-250 davant del destructor britànic, va insistir Moscou. «Les accions conjuntes de la flota del mar Negre i les tropes guardafronteres van aturar la violació de la frontera estatal russa per part del destructor Defender, que es va retirar de les aigües territorials russes», va assenyalar l’entitat castrense. Després de l’incident, el Ministeri de Defensa va citar l’agregat militar de l’Ambaixada del Regne Unit a Rússia.

El 14 de juny, Rússia va informar que la seva armada havia iniciat el seguiment del destructor britànic i de la fragata Everton de la Marina holandesa després de l’entrada de tots dos vaixells al mar Negre.

Per la seva banda, el ministre de Relacions Exteriors d’Ucraïna, Dmitro Kuleba, país al qual pertanyia Crimea, va afirmar que l’incident demostra que les «polítiques agressives i provocatives» que Rússia du a terme al mar Negre i al proper d’Azov constitueixen una «amenaça contínua per a Ucraïna i els seus aliats». En una piulada a Twitter, el ministre va demanar a l’OTAN que cooperi amb Ucraïna al mar Negre.