El sindicat Metges de Catalunya es va mostrar ahir «indignat» pel pla d’estiu del Departament de Salut, al qual va retreure que «sobrecarregui» plantilles ja «exhaustes» per la pandèmia en lloc de reforçar-les amb més contractació.

Salut va anunciar la setmana passada que destinarà prop de 8 milions al pla d’estiu per reforçar recursos durant les vacances també per al personal sanitari i en el qual es reduirà un 10% els recursos assistencials, si bé la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, no va concretar si hi hauria noves incorporacions.

Per a Metges de Catalunya, la fórmula de Salut «rau un cop més en el sobreesforç dels professionals i en l’augment de la sobrecàrrega de treball», en un estiu en què se seguirà vacunant contra la covid. El sindicat troba «vergonyós» que Salut «es renti les mans» i es «resigni» davant les mancances de personal, «carregant sobre les esquenes dels professionals les deficiències del sistema i desistint de promoure millores laborals i professionals que evitin la fugida de facultatius i atreguin el talent de fora».

Metges de Catalunya va advertir que les plantilles estan «completament exhaustes» i va augurar un augment «preocupant» de baixes laborals per ansietat, depressió o estrès posttraumàtic si Salut no dona una solució «immediatament».