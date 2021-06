La Música per la Llibertat es continuarà sentit als carrers i places dels municipis catalans tot i l’alliberament dels polítics presos d’ahir. La seva impulsora, Anna Ortega, assegurava ahir que la música continuarà, perquè encara hi ha «represaliats i exiliats» que «potser necessiten més el suport que molts dels polítics». Tot i això, caldrà decidir en quin format. Així, explica que en alguns municipis la música es mantindrà cada dia i en altres serà un o dos dies a la setmana, mentre que en altres encara no se sap de quina forma se li donarà continuïtat.

Pel que fa a l’experiència de tot aquest temps, Ortega explica que «primer tothom venia amb moltes ganes» i que després, hi va haver moments de menys intensitat, marcats per una banda per la covid i per l’altra per l’actitud dels polítics. De totes formes, assegurava que «els que hi som estem tossudament alçat i continuarem endavant en suport als exiliats i represaliats».