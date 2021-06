Les mascaretes no seran obligatòries a l’aire lliure partir de dissabte però la nova normativa obliga a portar-ne a mà per si no es poden respectar els 1,5 metres de distància de seguretat interpersonal o cal en espais interiors, aglomeracions o el transport públic. Continuarà sent obligatòria en tots recintes tancats, el transport públic, esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure i aglomeracions.