El cap del Govern, Pedro Sánchez, va oferir ahir diàleg al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per recuperar la «convivència», però li va demanar respectar la llei i va rebutjar l’autodeterminació que continua defensant després dels indults els líders del «procés» perquè no és constitucional.

Sánchez va llançar aquest missatge en la sessió de control del ple del Congrés en resposta a una pregunta del portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, qui li havia demanat que expliqués els seus plans per a Catalunya després d’aprovar els indults. El cap de l’Executiu li va respondre amb una altra pregunta: «Quins plans té ERC, quins plans té el Govern de Catalunya després de la mesura de gràcia que ha pres el Govern d’Espanya». Va afegir que l’agenda de l’Executiu és pública i notòria i per ella té intenció de transitar en el seu diàleg amb el Govern.

Sánchez va recordar que Aragonès va parlar dimarts d’autodeterminació i, davant això, va recalcar que no només no és constitucional, sinó que no es pot continuar «fracturant» la societat catalana i cal començar a «unir-la».

Rufián va agrair a Sánchez la seva «valentia davant la gossada» però es va preguntar si realment és valentia o necessitat perquè fa dos anys pensava diferent. «Parlava de Fiscalia i avui parla de política», va recordar abans d’insistir en la seva pregunta de si s’acabarà ara amb «la repressió» a Catalunya i a la resta de l’Estat. Entre protestes de l’oposició va posar com a exemple a «els xavals d’Alt-sasu».

També la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, en una altra pregunta, va preguntar-se quin és «el Pedro Sánchez real», el que diu que estima Catalunya i defensa un referèndum per a un nou Estatut o el que anuncia que detindrà l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el que està en contra dels referèndums.

Per la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, va exigir a Sánchez que dimiteixi i convoqui eleccions perquè siguin els espanyols els que es posicionin sobre els indults que acaba de concedir als condemnats pel procés. «Si li queda una mica de dignitat, hauria de dimitir avui i sotmetre aquesta decisió al judici dels espanyols, perquè vostè ha enganyat la seva paraula electoral, ha incomplit el seu jurament constitucional i està enganyant aquesta Cambra», va dir Casado.