El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 857 persones per patologies relacionades amb la revetlla de Sant Joan durant la darrera nit i matinada. La majoria d'atencions s'han fet en accidents de trànsit, amb 473 ferits. També hi ha hagut 278 persones ateses per intoxicacions, 57 per agressions, 38 per cremades, dos per amputacions i nou per ofegaments. La majoria de serveis s'han fet a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha hagut 20 dels 38 cremats, 122 dels 278 intoxicats, 28 de les 57 agressions i 180 dels 473 accidents. Durant la nit, el telèfon 061 ha rebut també 3.764 trucades.