Aquesta nit de Sant Joan es podrà observar un dels fenòmens astronòmics més esperats: la superlluna de maduixa. Serà l’última vegada que es podrà veure aquest 2021. Aquesta espectacular lluna plena és, a més, la primera de l’estiu.

Per a la comunitat científica és una lluna plena sense més ni més, malgrat la seva espectacularitat. El nom no es deu al color, sinó que té el seu origen en els nadius americans del Canadà, que iniciaven la collita de la maduixa amb l’arribada d’aquesta lluna. A Europa, també es coneix com a lluna rosa, associada a la collita de les roses, i també lluna calenta, a causa del començament de l’estiu a l’hemisferi nord, explica el portal especialitzat Meteored.

On i com es pot veure?

La Superlluna es podrà veure des de qualsevol punt del planeta quan es faci fosc, a simple vista, sense necessitat d’utilitzar prismàtics o telescopis. A Espanya, es podrà veure a partir de les 20.40 hores i a la màxima brillantor s’arribarà cap a la 1.40 h de la matinada. No obstant, depèn de la zona es podrà veure fins i tot abans.

La millor manera d’apreciar aquesta lluna és des d’un lloc alt i sense contaminació lluminosa. Amb uns prismàtics, un telescopi o una càmera amb un gran teleobjectiu la podrem apreciar encara millor.

La pròxima superlluna serà el març del 2022.