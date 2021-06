John McAfee, de 75 anys, creador del famós antivirus informàtic del mateix nom, va ser trobat mort a la cel·la que ocupava al mòdul 1 del Centre Penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. Segons fonts penitenciàries, McAfee, que estava pendent d’extradició als Estats Units per presumpta evasió s’impostos, s’hauria suïcidat. Les fonts van assenyalar que els professionals de vigilància i els serveis mèdics de la presó van intervenir de manera immediata per practicar-li maniobres de reanimació, però finalment els metges van certificar la seva mort. La comitiva judicial desplaçada al centre penitenciari estudia les causes de la mort de l’intern i, segons les fonts, tot apunta al fet que es tracta d’un suïcidi. Mcafee va ingressar a la presó de Brians 2 el 4 d’octubre del 2020 per ordre de l’Audiència Nacional, que va acordar l’extradició als Estats Units del creador del famós antivirus informàtic McAfee per suposada evasió d’impostos en haver ocultat elevats ingressos entre 2016 i 2018.