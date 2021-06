El TSJC ha confirmat l’anul·lació de la declaració de suport del claustre de la UB als polítics independentistes presos i en contra de la «judicialització de la política», segons va informar ahir la mateixa universitat. El claustre de la UB va aprovar una declaració, acordada per totes les universitats catalanes, una setmana després de la sentència del Tribunal Suprem, l’octubre del 2019. Després d’un recurs que va rebre el suport de la fiscalia, un jutjat va considerar l’octubre del 2020 que aquesta declaració vulnera la llibertat ideològica, d’expressió i d’educació. A més, considerava que la universitat forma part de l’administració pública i, per tant, ha de ser neutral, ja que no és una «institució de representació política».

A la sentència inicial, la magistrada considerava que la universitat «no pot assumir com a pròpia una posició política determinada, i menys si aquesta és manifestament contrària a l’ordenament jurídic vigent». De fet, la sentència assumia les tesis de la fiscalia i dels demandants contra la UB i assegurava que «la defensa del claustre de la UB dels actes executats els últims mesos per forces polítiques que han ocupat les institucions autonòmiques, declarats en la seva majoria inconstitucionals i perseguits penalment per infringir aquesta neutralitat, no només són impugnables a la jurisdicció contenciosa administrativa, sinó que dificulten el desenvolupament integral d’alumnes i professors». Per tot això, el jutjat obligava la UB a anul·lar la declaració institucional, a publicar la sentència a la seva web durant un mes i a pagar les costes judicials dels demandants fins a un màxim de 600 euros. En un comunicat, el rectorat de la UB va anunciar que estudiarà la sentència i prendrà les «mesures necessàries per continuar defensant a les instàncies judicials que calgui el dret del claustre a expressar de manera autònoma i lliure les seves consideracions, com a representació legítima de la pluralitat de la institució universitària».