Iñaki Urdangarin no haurà de dormir a la presó d’Àlaba des d’avui, després que se l’hagi eximit d’aquesta obligació per bon comportament i el compliment de les obligacions. La Secretaria General d’Institucions Penitenciàries va ratificar dimarts la resolució de la junta de tractament d’aplicar a Urdangarin l’article 86.4 del Reglament penitenciari. Urdangarin, que compleix condemna de 5 anys i 10 mesos pel cas Nóos, va entrar l’1 de març a la presó d’Àlaba, on ha dormit de dilluns a dijous en règim obert. Va ser traslladat a la presó de Zaballa des del Centre d’Inserció Social d’Alcalá d’Henares. El cunyat del rei va ingressar al centre de dones de Brieva el juny del 2018 per malversació, prevaricació, frau a l’Administració, dos delictes fiscals i tràfic d’influències en el cas Nóos. Des del setembre del 2020 anava a Pozuelo de Alarcón a fer tasques de voluntariat en una ONG, on les va acabar a finals de febrer. A partir d’ara, Urdangarin haurà de fer un control setmanal, presentant-se a la presó o telefonant-hi quan estigui fora de Vitòria.