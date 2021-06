«Mascareta? A la butxaca». «Mascareta? A la bossa». Un rere l’altre. Aquesta va ser la resposta unànime dimecres a la nit a les platges del litoral de la Barcelona, des de la Barceloneta fins al Somorrostro, on milers de persones es van concentrar per celebrar la revetlla de Sant Joan. De les mascaretes, ni rastre. A la sorra, zero. Al passeig Marítim, poques. L’excepció era els que sí que la portaven ben posada tapant la boca i el nas. Una situació difícil de controlar per l’aglomeració de gent que, segons repetidors d’altres anys, va ser menor que abans de la pandèmia. Entre la multitud hi havia molts joves estrangers.

En grups d’amics, però amb distància entre ells. Bombolles, tot i que en pocs casos de convivència. Aquesta era la tònica a primera hora de la nit. Parlant, bevent, menjant, amb música dels mòbils. Tranquil·litat. Alcohol i botellon a cada grupet. Cervesa, rom, ginebra, una mica de menjar. Ampolles i llaunes guardades a les bosses amb la marca del supermercat on s’havien comprat. L’ambient es va anar caldejant a poc a poc amb el pas de les hores. L’arribada de més joves va anar difuminant els grupets, fins a sorgir del no-res petites aglomeracions a la sorra, convertida en improvisada pista de ball. Es notava que hi havia ganes de diversió, com va confessar una jove, de «sentir-se lliure» després de mesos de restriccions.

La Guàrdia Urbana vigilava. No només en cotxes patrulles o amb motos, sinó també a la mateixa platja amb un bugui que recorria de cap a cap el litoral. Deixaven fer, sense intervenir si no calia.