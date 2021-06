Cinquanta-una persones estaven ahir desaparegudes després de l’esfondrament parcial d’un edifici de dotze plantes a Surfside, a Miami Beach, segons va informar ahir dijous una font del comtat al canal local de la cadena CBS El canal va indicar que, segons la seva font, aquestes persones no havien aparegut més de deu hores després dl sinistre de l’edifici Champlain Towers. Fins ahir només s’havia confirmat oficialment la mort d’una persona, que va ser treta dels enderrocs. Deu persones van ser tractades al lloc, dues van ser transportades a hospitals i 35 rescatades pels balcons de l’edifici, segons fonts oficials.

En només segons 55 unitats de l’edifici Champlain Towers, situat a la ciutat de Surfside, amb una població majoritàriament jueva, es van ensorrar per causes per determinar. Les tasques de cerca estan dirigides pels bombers del comtat de Miami-Dade i es veien ahir entorpides per la pluja.