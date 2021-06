PP, Cs i Vox es preparen per a la batalla judicial contra els indults dels presos de l’1-O, mentre augmenta el to de l’atac polític contra l’excarceració ja consumada, en una batalla que Pablo Casado va portar ahir a Brussel·les, on també hi havia Pedro Sánchez participant en una cimera de la UE.

Ciutadans va donar ahir el pas, en presentar Inés Arrimadas un recurs davant el Tribunal Suprem a títol personal, al costat de l’actual portaveu taronja a Catalunya, i José María Espejo, diputats del Parlament el 2017 i, per tant, «perjudicats directes», com van argumentar en el recurs, que ha estat admès a tràmit. A part, van demanar mesures cautelars perquè els nou indultats tornin de manera immediata a presó, mentre es resol el procediment.

Arrimadas defensa que els seus drets i els de els seus votants «van ser trepitjats» i insisteix a carregar contra Sánchez per «treure la gent de la presó per les seves idees» i per conveniència pròpia.

Des de Brussel·les, Pablo Casado, que dimecres va demanar la dimissió de Sánchez i la convocatòria d’eleccions a manera de plebiscit sobre els indults, va advertir a la cimera del Partit Popular Europeu que si es dóna «carta blanca» a l’independentisme a Espanya, altres països europeus tindran un problema.

De moment i sobre el recurs, el PP està estudiant els arguments jurídics per sostenir-ho i baralla que el requisit de «legitimació» per poder interposar-lo no només contempli l’al·legació de Casado com a perjudicat directe en haver estat assenyalat pels CDR, sinó també altres opcions.

El líder de Vox, Santiago Abascal, també es va presentar ahir davant del Suprem, però sense explicar el contingut del recurs que han presentat, encara que pel que han explicat aquests dies, basen la seva legitimitat per presentar-lo en haver estat acusació popular en la causa del procès, a part que es van a querellar contra tots els ministres. Abascal acusa Sánchez d’haver comès «un acte de corrupció» amb l’aprovació dels indults i d’haver donat «una punyalada per l’esquena» al rei.

L’ofensiva ahir del PP contra els indults va tenir altres fronts, un d’ells, en la recollida de signatures enfront del Congrés contra aquesta mesura de gràcia, de les quals esperen arribar al mig milió aquest cap de setmana, sumant una reivindicació més, la dimissió de Sánchez i la convocatòria d’eleccions.

I mentre els nou condemnats pel procés, ja en llibertat, mantenen les seves reclamacions d’amnistia i independència, des del Govern, Sánchez es va limitar a demanar «concòrdia» a totes les forces polítiques i territoris. María Jesús Montero, portaveu de l’Executiu, va anar més enllà en demanar-los que recondueixin el seu discurs en favor del diàleg i la convivència, i, en aquest sentit, fonts de l’Executiu temen que la campanya que puguin fer els independentistes pugui ser «una llosa» per al Govern com també temen que el Tribunal Europeu de Drets Humans tibi les orelles a Espanya per «unes penes no proporcionades».

En relació amb l’ofensiva judicial de la dreta, Montero va assegurar que estan tranquils, encara que va criticar sobretot el PP per traslladar «permanentment» a la justícia qüestionis que són polítiques i de la taula de diàleg, encara sense data, va dir que els temps s’estan accelerant, però va advertir que a aquesta taula cal anar amb propostes viables i deixar les posicions «extremes».

Una altra qüestió que des de l’Executiu es va deixar clara, en aquest cas per part del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, és que «en cap concepte» contemplen concedir un «indult anticipat» a l’expresident de Catalunya Carles Puigdemont.