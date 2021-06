El jutjat de Martorell número 5 ha obert les diligències pel cas de John McAfee --creador d'un dels principals antivirus informàtics-- trobat mort aquest dimecres a la tarda a la cel·la que ocupava en el mòdul 1 del Centre Penitenciari de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han informat a Europa Press que les diligències es van obrir instants després que la presó advertís el jutjat de guàrdia de la troballa del cos sense vida de McAfee.

Es tracta del procediment habitual a seguir quan algú mor de forma no natural, per la qual cosa les fonts esmentades han remarcat que aquest jutjat no investiga gens, mentre que la comitiva judicial que sí que investiga les causes va apuntar al fet que podria ser un suïcidi.