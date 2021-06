Espanya ha registrat 4.924 nous positius de covid-19 i 13 defuncions més des de dijous, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Així, ara la xifra global d'infectats des de l'inici de la pandèmia és de 3.782.463 i la de víctimes és de 80.779. Andalusia encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 5.983 casos, seguida de Catalunya amb 4.639. A Madrid n'hi ha hagut 2.616 i al País Valencià 1.622. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 729.222 casos, seguit de Catalunya amb 639.380 i Andalusia amb 614.309. En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.987 nous infectats, dels quals 406 a Madrid, 255 a Catalunya i 220 a Andalusia.

Pel que fa a les defuncions, el Ministeri de Sanitat xifra en 80.779 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 13 més que dijous. En els darrers 7 dies hi ha hagut 54 víctimes mortals, de les quals Andalusia n'ha registrat 13 i Madrid 7. A Catalunya n'hi ha hagut 1. A quatre Comunitats Autònomes no n'hi ha hagut cap l'última setmana.

En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 2.366 pacients ingressats per la infecció, que ocupen l'1,93% de tots els llits disponibles. 641 persones estan ingressades a l'UCI, el 6,9% del total de llits per a crítics. A Catalunya hi ha 434 pacients a l'hospital per coronavirus, l'1,76%, i a l'UCI n'hi ha 132, cosa que suposa un 10,75% de la capacitat total.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 243 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 275 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 50, a Andalusia 48 i a Madrid 40.

El 51,3% de la població espanyola amb una dosi de la vacuna i el 33,5% amb la pauta completa

D'altra banda, el 51,3% de la població espanyola ja ha rebut almenys una dosi de la vacuna contra la covid-19, segons ha informat el Ministeri de Sanitat a l'actualització diària de les dades del pla de vacunació. En concret, 24.325.902 persones han rebut com a mínim la primera dosi del vaccí. El nombre de persones amb la pauta completa arriba a les 15.894.800, el 33,5% de la població.

El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 25 de juny 43.277.742 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n'han administrat 38.808.490, que representen el 89,7% del total.

A Catalunya, de les 6.980.860 dosis rebudes se n'han subministrat fins ara 6.180.799, el 88,5% del total. Hi ha 3.918.047 persones amb almenys una dosi i 2.416.784 amb la pauta completa.

La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia 7.381.300 i fins ara n'ha administrat el 95% (7.013.607). Astúries és el territori on s'ha injectat el percentatge més alt de les dosis que ha rebut (1.039.168 d'1.077.585, el 96,4%) mentre que Madrid és el territori amb el percentatge més baix a dia d'avui, amb 4.969.015 dosis de les 5.936.245 que ha rebut, el 83,7% del total.

La Unió Europea ha adquirit fins ara 93.509.245 vacunes, i d'aquestes Espanya n'ha rebut el 46,3%, 43.308.355. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 21.840 que s'han entregat a Andorra, les 7.897 pendents d'entrega, les 170.792 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 128.836, el 75,4%) i les 3.860 per a la Sanitat Exterior (se n'han administrat 655, el 17%).