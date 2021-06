Metges experts en salut pública i immunòlegs de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) consideren que «no és clar» el percentatge de població vacunada necessari per aconseguir la immunitat de grup i no consideren «segur» que s’aconsegueixi amb el 70 % de la població vacunada.

En un informe que signen la doctora de Salut Pública de l’Hospital Clínic, Clara Marín; la coordinadora d’anàlisi de l’ISGlobal, Oriana Ramírez; les immunòlogues Carlota Dobaño, Gemma Moncunill i Adelaida Sarukhan, i el cap del grup de recerca en Sistemes de Salut de l’ISGlobal, Jeffrey V. Lazarus, alerten que «no existeix un percentatge màgic d’immunització que proporcioni immunitat de grup davant d’un patogen». «Ni tan sols és segur que aquest objectiu sigui possible, l’afirmació que aconseguirem la immunitat col·lectiva en 100 dies es basa més en la logística que en l’epidemiologia», afirmen, encara que reconeixen que, si no hi ha retards en l’arribada de les vacunes compromeses, hi haurà dosis suficients per complir els objectius del Govern d’haver vacunat el 70 % de la població a l’agost o el setembre. Després de recordar que quan cada portador infecta menys d’una persona, el brot desapareix lentament, per la qual cosa es creu que el percentatge de dos de cada tres, és a dir, entre el 60 % i 70 % que ja no contagiïn aconsegueix la immunitat col·lectiva, afirmen que hi ha «factors que han fet dubtar d’aquest rang a la comunitat científica».

Que hagi infectats asimptomàtics, que el mateix virus estigui mutant i que hi hagi variants més contagioses ha fet que alguns epidemiòlegs elevin la xifra necessària d’immunització al 85 % de la població vacunada o amb anticossos per haver passat la malaltia.

El rècord està en dimarts passat, dia 22, amb més de 116.000 punxades administrades en tots els punts de vacunació i centres d’atenció primària de Catalunya, van indicar les mateixes fonts. El ritme continuarà sent elevat els propers dies, ja que aquesta setmana arriben a Catalunya 602.550 dosi, la immensa majoria -500.000- de Pfizer. La immunització avança molt ràpid a la franja d’edat dels 45 a 49 anys, amb el 66,6 % ja amb la primera dosi administrada i el 8,4 % que ja ha completat la pauta.

Prop del 60% dels catalans de més de 16 anys, inoculats amb la primera dosi

EFE. Barcelona

Catalunya està en el 58,7 % de la població major de 16 anys ja vacunada amb la primera dosi, un percentatge que baixa al 37,7 % en els que tenen la pauta completa de vacunació, segons les dades facilitades ahir pel Departament de Salut. En total, des de l’inici de la campanya de vacunació s’han administrat 3.914.200 primeres dosis i 2.268.581 de segones, mentre que la pauta completa, que inclou els que han estat vacunats amb Janssen (d’una sola dosi), l’havien rebut 2.515.310 persones ahir.