Els indicadors del coronavirus a Catalunya empitjoren per sisè dia consecutiu. La velocitat de contagi, la famosa Rt, puja a 1,19 (3 centèsimes més), el risc de rebrot se situa en 105 punts (5 més que la vigília) i s’han detectat 770 nous casos, segons les dades fetes públiques aquest divendres per la Conselleria de Salut. En les últimes 24 hores ha mort una persona per covid.

Als hospitals, la situació segueix sota control, en bona part gràcies a la vacunació, que ha reduït la mortalitat i els casos greus de la malaltia. En aquests moments hi ha 465 ingressats en planta, 22 més que el dia anterior, i 135 persones a les UCI, 4 menys que la vigília.

La incidència acumulada a 14 dies puja de 87,22 a 89,86, però segueix per sota de 100.

Des que va començar la pandèmia, Catalunya ha registrat 642.391 casos de coronavirus i 22.258 morts.