L'exconseller de la Presidència Jordi Turull ha avisat que, després de ser indultat parcialment amb la condició que no cometi un "delicte greu" en els pròxims sis anys, no deixarà d'assistir a concentracions a favor de la independència: "Si anar a una manifestació amb molta gent és un delicte greu, tenim un problema". "Em resisteixo que la por formi part de la meva vida", ha assenyalat en una entrevista a 'Els Matins' de Tv3.

El líder independentista ha reiterat que el seu "compromís" amb la independència "es manté absolutament intacte" i que en les "hores lliures" no deixarà de ser "actiu" en aquest sentit. Sobre els indults, ha dit que el seu motiu "és més de context que de convicció" i que es tracta d'un "gest petit".

Turull ha afirmat que el govern del PSOE i Unides Podem intenta "posar un aparador maco" però que la "rebotiga és una màquina de destrucció de drets i llibertats i de repressió brutal", en referència als requeriments del Tribunal de Comptes.

En la mateixa línia, ha indicat que "el diàleg amb el govern espanyol no és entre iguals, perquè tenim represaliats i gent a l'exili". Pel que fa a la taula de diàleg, el vicepresident de JxCat ha declarat que si després de reunir-se "t'espera un faristol a fora" i hi ha una "forta pressió mediàtica", "no funcionarà ni amb rodes". "No hem de renunciar a res que sigui en aquests termes: pacífic, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals", ha insistit Turull, que ha demanat l'amnistia i un referèndum d'autodeterminació com a única sortida al conflicte.