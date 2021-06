Les ganes de sortir de festa dona esperances al sector de l’oci nocturn a Manresa, tot i que no calculen arribar a les xifres d’abans de la pandèmia en els propers mesos. Hi ha prou clients amb ganes de sortir durant les nits del cap de setmana com perquè els negocis aguantin i encarin l’estiu amb optimisme, segon els responsables que han decidit obrir, però les restriccions d’aforament, les limitacions horàries i el temor encara de moltes persones a anar llocs amb molta afluència de gent farà que la recuperació del sector, un dels més tocats per les restriccions, sigui progressiva, segons les previsions. En tot cas, l’afluència a pubs i discoteques de Manresa per revetlla de Sant Joan va demostrar que l’oci nocturn resisteix.

Entre les 11 i les 12 de la nit és quan s’hi va veure entrar més gent als accessos dels locals. La sala Villa Martini, a Sant Fruitós, no s’omplia fins a les 3 de la matinada abans de la pandèmia, però per la revetlla ja hi havia molts clients amb ganes de ballar a la mitjanit, un cop ja havien sopat i havien begut la primera copa al bar. «El fet de tancar molt més d’hora ha fet variar els horaris dels clients, que s’hi adapten, i per això hi van més d’hora», destaca Sergi Torra, un dels socis de Grup Ítaca -responsable del local- i director en l’àmbit creatiu i de producció.

Oferta festiva assegurada

Les prop de 500 persones que van anar a Villa Martini la nit de Sant Joan fa que els responsables siguin optimistes i pensin en mantenir obert el local, juntament amb Coco Village -que també gestiona el Grup Ítaca en el mateix recinte- durant tot l’estiu els divendres i els dissabtes. «En aquests moments, degut a les restriccions, estem treballant per cobrir les despeses, però tenint en compte les circumstàncies és un èxit», afegeix Torra.

Que el negoci sigui autosuficient és «un baló d’oxigen que no té preu», i és que arribar als resultats empresarials d’abans de la pandèmia és un objectiu, de moment, complicat per als locals d’oci nocturn de Manresa perquè les mesures sanitàries continua afectant al sector. «Dependrà de l’evolució de la vacunació. Però si a finals d’agost ja hi ha el 70% de la població immunitzada, tal i com diu el govern, i es relaxen les mesures, m’agradaria pensar que al setembre o a l’octubre ja podrem funcionar amb normalitat. Però tot això encara s’ha de veure», afirma amb optimisme.

L’anunci que la propera temporada ja hi haurà els estadis de futbol plens, als cent per cent de la capacitat, és una notícia que el sector de l’oci nocturn rep amb els braços oberts.

En aquests moments, les discoteques tenen limitat l’aforament en un 50% a l’interior i poden tenir el màxim de la capacitat en els exteriors. Però la realitat fa que no siguin ben be així. I és que les taules han de tenir una distància de metre i mig entre elles i això fa que no hi pugui haver en els espais exteriors tota la quantitat de clients que hi podrien haver. «Ens queda reduït a un quart de la capacitat», afegeix el responsable de Villa Martini, tot i que «el personal que hi tenim treballant és com si hi haguessin dues mil persones perquè tenim molts cambrers treballant per evitar que s’hi formin cues a la barra i controladors d’accés».

Recuperació, de mica en mica

N’hi ha que preveuen que un cop eradicada la pandèmia hi haurà un excés de gent amb ganes de festa. «No serà així», considera Nico Gutiérrez, responsable de Casablanca, local d’oci nocturn al polígon dels Trullols. «Tot el que vindrà ara serà millor perquè partim de zero absolut i, per tant, les previsions són bones, però en cap cas seran com les de fa dos anys i potser s’arribarà al 70% dels clients d’abans», subratlla.

En aquest local van passar durant la revetlla unes 350 persones, sobretot joves, que van omplir el local passades les 11 de la nit. Un canvi d’hàbits que, segons Gutiérrez, canviarà mentre les restriccions es flexibilitzin i els clients tornaran de mica en mica als horaris d’abans de la pandèmia. «Deien que ens habituaríem als horaris de la resta d’Europa, però venen aquí milions de turistes perquè a la resta del continent no els agrada els horaris que tenen», indica.

A Casablanca, a l’igual que Villa Martini, Coco Village i el Sielu, a la pista de ball hi ha taules amb cadires i els grups de clients, que no poden superar les 10 persones, poden ballar en el seu espai.

A l’històric local del Sielu de Manresa hi van passar per la revetlla unes 500 persones al llarg de la nit. «Va ser una nit especial i haurem de veure com anirà aquest retorn a la normalitat», afirma Jordi Cortés, responsable de la sala. Pensen obrir tot l’estiu i, per tant, serà el primer cop que el Sielu obre duran els mesos de calor, i és que a l’estiu habitualment estava tancat i els responsables aprofitaven per obrir la Carpa del Riu, que ara ja no existeix. «Estem contents de com ha anat la primera nit i creiem que podrem mantenir el negoci els propers mesos, però si no va bé obrirem més endavant, de cara a Festa Major», explica. Els clients, disposats a ballar i consumir, deien estar il·lusionats de tornar al Sielu.