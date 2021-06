El Mobile World Congress (MWC) rebrà entre 25.000 i 40.000 visitants presencials entre el 28 de juny i l'1 de juliol i l'assistència virtual podria ser de desenes de milers de persones i "potencialment de milions". Així ho ha assegurat ha dit Hoffman en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'. Tot i que la decisió sobre la renovació del contracte amb Barcelona més enllà del 2024 no està presa, l'organitzador del MWC ha elogiat la "relació molt forta, consolidada i mútuament beneficiosa" entre la fira i la capital catalana i s'ha preguntat "perquè s'hauria de canviar". D'altra banda, ha negat que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, el contactés per pressionar per un canvi de seu en favor de Madrid.

"No he rebut cap trucada d'aquesta senyora. (...) Barcelona sempre ha estat oberta per mi. Hi ha molts llocs que estan oberts, però estem molt contents a la capital catalana", ha dit Hoffman. La renovació del contracte de la fira de mòbils més gran del món es començarà a tractar el 2022.

El MWC va ser el primer gran esdeveniment que es va cancel·lar a Europa per l'esclat de la covid a finals de febrer del 2020. Un any i mig després, Hoffman ha remarcat que durant la pandèmia és quan "es troben els amics" i ha destacat que les administracions local, catalana, estatal i la Fira han sigut "grans socis".

Aquest any la fira està rebent "moltes inscripcions tardanes", cosa que dificulta saber la quantitat exacta d'assistents, que Hoffman ha situat entre els 25.000 i els 40.000 visitants, la majoria dels quals seran de l'Estat o del Sud d'Europa.

En aquesta edició hi faltarà la presència de moltes grans marques, cosa que portarà l'esdeveniment a ocupar "un terç" de la superfície i a tenir un impacte econòmic més reduït. El conseller delegat de l'empresa que organitza la fira ha assegurat que les empreses que han decidit venir a Barcelona "no rebran cap mena d'incentius" i que es mantenen els mateixos termes per a l'edició de l'any vinent, que se celebrarà l'última setmana de febrer del 2022.

Hoffman també ha descartat prescindir de la presencialitat i optar per un esdeveniment virtual. "La interacció humana és una necessitat", que afavoreix els negocis, ha dit el conseller delegat de la GSMA, que ha confessat que el 28 de juny, quan certifiquin que el congrés ha començat podran "demostrar el món el lideratge" del congrés i de la capital catalana.

"És segur tenir un esdeveniment presencial un altre cop si ho fas tot bé", ha dit Hoffman, que ha assenyalat la seguretat com "la prioritat fonamental" d'aquesta edició del MWC. Per això obligaran els assistents a presentar un test negatiu amb un màxim de 72 hores per entrar. Aquest any "tota l'experiència del MWC haurà canviat", segons Hoffman, que ha assegurat que han volgut donar "l'oportunitat única" a la comunitat local d'accedir al saló amb entrades assequibles.

A banda de la connectivitat intel·ligent i el 5G, el congrés se centrarà en la transició energètica, la reducció del consum, per mitjà, per exemple, de l'exploració de nous materials com el grafè per a la fabricació de bateries més eficients. Segons Hoffman, Catalunya té "tots els ingredients" per a fer que "noves empreses s'estableixin" al territori i innovin des d'aquí. "Això és el que necessita el MWC", ha dit.