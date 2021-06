La Comissió de Salut Pública recomana als majors de 60 anys vacunats amb una primera dosi d’AstraZeneca que completin la pauta en 12 setmanes amb la mateixa marca i no amb Pfizer, com aconsella als menors d’aquesta edat, ja que no hi ha els mateixos riscos. Ho plasma a l’actualització 8 de l’Estratègia de Vacunació publicada ahir per Sanitat, que algun cop havia obert la porta a donar la segona dosi de Pfizer també als més grans de 60 vacunats amb AstraZeneca si, per incompliments del laboratori amb els lliuraments, no hi hagués dosis del preparat anglosuec per a tothom. El document recorda que el 18 de maig, després de l’ampliació de la pauta de 12 a 16 setmanes als vacunats amb AstraZeneca menors de 60, i amb els resultats positius de l’estudi CombiVacs, es va decidir immunitzar-los amb una segona de Pfizer.