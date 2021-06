El Ple del Tribunal Constitucional ha confirmat les condemnes per l’assalt al Parlament del juny de 2011 en rebutjar el recurs d’empara presentada pels penats. La decisió no ha estat unànime i es presentaran diversos vots particulars, segons fonts de la cort de garanties. D’aquesta manera, el Ple ha acollit la ponència del magistrat conservador Antonio Narváez, que era favorable a les condemnes imposades en el seu moment pel Suprem, després que a principis d’aquest mes es rebutgés la presentada pel magistrat progressista Cándido Conde-Pumpido, que advocava per l’empara. L’Audiència Nacional va absoldre als 19 acusats de la comissió de delictes contra les altes institucions de l’Estat, atemptat i associació il·lícita en entendre que s’ha d’admetre «excés» en l’exercici de la llibertat d’expressió per la «dificultat» d’alguns sectors per fer-se sentir. Amb tot, el Suprem va anul·lar la part dispositiva de l’Audiència condemnant vuit dels implicats en els incidents a tres anys de presó per un delicte contra les institucions de l’Estat. L’alt tribunal va determinar que «paralitzar el treball ordinari de l’òrgan legislatiu va suposar afectar no ja el dret fonamental de participació política dels representants polítics i, en general, dels ciutadans catalans, sinó atacar els valors superiors de l’ordre democràtic».