Un home armat amb un ganivet va apunyalar i assassinar almenys tres persones i en va ferir sis més, algunes de gravetat, segons assenyalaven mitjans alemanys, a la ciutat de Würzburg, a Alemanya.

L’home va agredir transeünts que passejaven pels carrers del centre de la ciutat, situada a l’estat meridional de Baviera, abans de ser reduït per diversos agents de policia, que van acabar disparant-li a la cama per poder-lo detenir.

Un grup de ciutadans va perseguir i acorralat l’assassí abans de l’arribada de la policia. Enmig de l’escena de caos, un home va cridar: «Acaba d’apunyalar una dona». Un altre va intentar reduir l’atacant amb un pal. La policia va ser alertada cap a les 17 hores i nombroses ambulàncies i cotxes policials es van desplaçar a la zona del crim.

Al seu compte de Twitter, la policia de Würzburg va informar que «ja no hi ha perill» i va demanar als usuaris de les xarxes socials no compartir imatges dels fets per respecte a les víctimes. Després de bloquejar l’atacant, la policia va acordonar la cèntrica zona de Barbarossaplatz, va demanar als testimonis que es quedessin i a la resta que marxessin. Les fotografies i vídeos penjats a les xarxes permeten veure a un home descalç i amb mascareta empunyant un ganivet de caça i amenaçant la gent.