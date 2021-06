El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar ahir que el Tribunal de Comptes «amenaça amb la ruïna econòmica i la mort civil de desenes de persones». En una compareixença davant dels mitjans després de rebre la primera dosi de la vacuna contra la covid a la Fira de Barcelona, Aragonès va criticar que el tribunal estigui «polititzat» i hagi dut a terme «un procediment que ha estat ple d’irregularitats».

En resposta al ministre de Transports, José Luis Ábalos, que ahir va afirmar en una entrevista a Ser Catalunya que l’actuació del Tribunal de Comptes contra l’independentisme és una «pedra al camí» per al diàleg, Aragonès li va respondre que el Govern espanyol té els «mecanismes clars» per aturar-ho.

En aquest sentit, el president de la Generalitat va dir que hi ha vies per fer que el tribunal «s’adapti al que li permet fer la normativa, que no és el que s’està fent en aquests moments en contra de desenes de persones». «Si hi ha algun ministre del govern de l’Estat que considera que hi ha pedres en el camí o roques gegantines, a part de constatar-ho, que les treguin», va reblar.

De fet, el Tribunal de Comptes va rebutjar ahir retardar la citació de la quarantena d’ex-alts càrrecs del Govern per les despeses en política exterior i del Diplocat del 2011 al 2017. Diversos investigats van recórrer i van demanar suspendre-la al·legant «indefensió», però el tribunal ho rebutja i la manté per als propers 29 i 30 de juny, dies en què els comunicarà l’import de les fiances que els reclama. Segons el diari El País, el tribunal calcula que es van destinar 5,4 milions d’euros per promoure a l’exterior el procés.

El president de la Generalitat va emmarcar l’actuació del Tribunal de Comptes en la «repressió» al moviment independentista per part de l’Estat. «Si bé s’ha fet un pas amb l’excarceració dels presos i preses polítiques, la repressió encara continua», va avisar. Per això, el president demana que la trobada amb el president espanyol, prevista per a dimarts que ve, signifiqui «l’inici d’un procés de negociació real».

A la reunió, Aragonès va explicar que hi anirà «amb tota la voluntat» de defensar l’amnistia i l’exercici del dret a l’autodeterminació, així com «altres qüestions molt importants, com la gestió del fons europeus, en què volem tenir un protagonisme clar».

Tanmateix, el principal punt de la trobada amb Sánchez per part d’Aragonès serà «l’agenda per resoldre el conflicte polític», detallada en «el full de ruta contra la repressió» que el president considera que va establir l’informe del Consell d’Europa, fet públic el passat dilluns. El president del Govern, però, encara no va aclarir si la taula de diàleg es reunirà ja durant aquest proper mes de juliol o passarà a celebrar-se el setembre.