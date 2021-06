Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit a les 18.01 de la tarda d'aquest dissabte l'incendi que dijous es va declarar a Argentona (Maresme) i que ha cremat entre 11 i 15 hectàrees, segons càlculs del cos i dels Agents Rurals. Avui s'hi han dut a terme tasques de revisió del perímetre per tal de descartar la presència de punts calents.

El foc va començar cap al migdia de dijous a la urbanització de Can Vilardell, a tocar de Mataró, per una crema no autoritzada. S'ha identificat un veí d'Argentona de 76 anys com a presumpte autor de l'incendi, que ha afectat majoritàriament terreny forestal.