Un antic fòssil humà gairebé perfectament conservat, conegut com el crani de Harbin, que és al Museu de Geociències de la Universitat GEO de Hebei, a la Xina, és el més gran d’homo conegut i els científics afirmen ara que representa una espècie humana recentment descoberta anomenada Homo longi o Home Drac. La troballa, reportada en tres articles publicats el 25 de juny a la revista The Innovation, suggereix que el llinatge d’Homo longi podria ser el nostre parent més pròxim, i té el potencial de remodelar la comprensió de l’evolució humana. «El fòssil de Harbin és un dels fòssils cranials humans més complets del món –afirma l’autor Qiang Ji, professor de paleontologia de la Universitat Hebei GEO. Aquest fòssil conserva molts detalls morfològics que són fonamentals per entendre l’evolució del gènere homo i l’origen de l’homo sapiens». Sembla que el crani va ser descobert la dècada del 1930 a la ciutat de Harbin, a la província xinesa de Heilongjiang. L’enorme crani podia allotjar un cervell de grandària comparable al dels humans moderns, però tenia unes conques oculars més grans i gairebé quadrades, gruixudes crestes de les celles, una boca ampla i dents de grans. «El crani de Harbin presenta una combinació de característiques primitives i derivades que el distingeixen de les altres espècies d’homo abans anomenades», diu Ji.