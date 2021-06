Israel va reimposar ahir l’ús obligatori de màscares en interiors que va retirar fa deu dies, davant un creixent augment de casos de covid-19 per la variant Delta, va informar el Ministeri de Sanitat.

El coordinador nacional de la pandèmia, Nachman Ash, va declarar que no creu que el país estigui en una quarta onada de contagis, però va donar suport a la mesura per l’augment de la taxa de positivitat i el nombre de casos, que ahir va superar els 200, el més alt des d’abril.

Sanitat va registrar 227 noves infeccions en 24 hores, després d’una setmana marcada per un significatiu increment per sobre del centenar que ha elevat el ràtio de positivitat del 0,1% al 0,6%.Les mascaretes en espais «que no siguin oberts» tornaran a ser obligatòries, i quedaran exempts els menors de 7 anys, discapacitats, els qui estiguin sols en un lloc tancat, els empleats que treballin en una mateixa sala i les persones que estiguin fent una activitat esportiva.

Amb l’entrada en vigor de la nova regulació ahir al migdia, Sanitat també va recomanar el seu ús en aglomeracions i esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure com la marxa de l’Orgull, que se celebrava ahir a Tel-Aviv i en la qual participen desenes de milers de persones, la gran majoria sense mascareta.

Amb la campanya de vacunació més ràpida del món, amb més de 5,1 milions de vacunats amb les dues dosis -de més de nou milions de residents- i una majoria de la població immunitzada per la suma dels recuperats covid, el país havia tornat a una pràctica normalitat. Va ser el primer a retirar l’obligatorietat de les mascaretes en exteriors a mitjan abril i des del 15 de juny tampoc calia en interiors, excepte algunes excepcions com geriàtrics o avions.

Amb tot, l’entrada de la variant Delta, ara predominant al país, que es va manifestar en brots en centres escolars de dues ciutats israelianes, s’ha estès i, en un alt percentatge, entre vacunats.