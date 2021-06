La fi de l'obligatorietat de portar mascareta als espais exteriors després de gairebé un any. Catalunya ho va aprovar el 8 de juliol del 2020 - ara fa 342 dies- i altres comunitats s'hi van sumar al llarg d'aquell mes. Aquest dissabte ja s'han vist ja ciutadans sense mascareta, però també molts que han decidit continuar portant-la a causa de la incertesa que continua generant la pandèmia.

No obstant això, la incertesa i el temor a contagiar-se eren molt més elevats aquell 8 de juliol del 2020. El nombre elevat de positius i morts a causa de la covid-19, la falta de concertació sobre les vies de contagi i la manca de mascaretes homologades en molts països va conduir a molta gent a crear les seves pròpies mascaretes per protegir-se del virus.

N'hi ha hagut de molts tipus: fabricades amb bosses de plàstic, garrafes d'aigua o fins i tot peles de taronges.

Siempre me han entusiasmado las señoras que se ponen una bolsa en la cabeza cuando llueve, pero acaban de verse superadas por las señoras que se ponen bolsas en la cabeza cuando llega el coronavirus. pic.twitter.com/s3jt5uxfVT — Miguel Ángel Quintana Paz (@quintanapaz) 10 de marzo de 2020

Fins i tot hi ha que qui tenia al seu abast les homologades les utilitzaven també per protegir les seves mascotes, tot i que en aquell moment encara no quedava clar si els animals també eren potenciadors transmissors de la covid.

La redacció de Regió7 ha aprofitat per fer un recull de les mascaretes més curioses que s'han vist en el darrer any.