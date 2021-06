El Departament de Salut ha declarat 1.044 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i dos morts més. Això eleva el total de casos en la pandèmia a 643.435 i les defuncions en 22.260, segons el darrer balanç de la conselleria.

En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 432, 33 menys, i hi ha cinc crítics menys a l'UCI (130). Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, puja quatre centèsimes, fins a l'1,23, mentre que el risc de rebrot s'incrementa vuit punts, fins a 113. La incidència acumulada a 14 dies augmenta de 89,86 a 94,58, però encara es manté just per sota de 100. El 4,33% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 82 entre el 9 i el 15 de juny, i puja a 113 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja quatre dècimes i se situa en l'1,23, un valor superior al de la setmana anterior (0,95). La incidència a 14 dies és de 94,58 entre el 16 i el 22 de juny, per sobre dels 86,92 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 16 al 22 de juny n'hi va haver 4.139, superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 3.196. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 53,37 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (41,21).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 67.109 proves PCR i 36.501 tests antígens, dels quals el 4,33% ha donat positiu, superior al valor de l'interval anterior (3,34%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 30,35 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 708.662 casos, això són 7.820 nous positius en comparació amb la dada d'ahir divendres 25 de juny (700.842). Salut ha matisat però que es tracta d'una dada errònia ja que incorpora els casos serològics postvacunals que es van retirar fa uns dies. Són prop de 6.000 casos que s'eliminaran de nou a la nova actualització de dades de demà diumenge 27 de juny. Els casos detectats per PCR/TA són 643.435, 1.044 més. Pel que fa a les morts, se n'han declarat dos en les darreres hores, amb 22.260 des de l'inici de la pandèmia: 14.168 en hospitals i sociosanitaris (+2), 4.566 en residències, 1.182 en domicilis i 2.344 no classificables.

Entre el 16 i el 22 de juny s'han declarat 14 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 11. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 476 persones. La setmana del 9 al 15 de juny n'hi havia 517.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.524 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, cap més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 35.098. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.866 (+1).