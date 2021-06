El vendaval d’indignació generalitzada expressada contra el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, per la llei que vincula pedofília i homosexualitat i que prohibeix parlar d’identitat sexual a les escoles, no s’ha dissipat i va continuar ressonant ahir amb força als passadissos del Consell Europeu. Però els caps d’Estat i de Govern de la UE es van centrar en la segona jornada de la cimera en el que es preveia en l’agenda: parlar dels plans nacionals d’inversió i reformes, el programa ‘NextGenerationEU’ i una recuperació econòmica que serà «forta», segons el president del Govern, Pedro Sánchez, i «ràpida», segons la cancellera alemanya, Angela Merkel, sempre que les xifres de contagis per covid-19 continuïn caient i la Unió Europea aconsegueixi evitar una quarta ona d’infeccions.

«Les perspectives de recuperació econòmica són molt fortes i, en particular, al nostre país on les previsions situen a Espanya com el país que liderarà la recuperació econòmica en els pròxims anys en el conjunt de la Unió Europea», va recalca Sánchez després rde la cimera. «Les possibilitats d’una ràpida recuperació econòmica així com d’un ràpid retorn als nivells previs a la pandèmia són relativament bones. Tanmateix, tot això depèn del fet que fem tot el possible per evitar una quarta onada de la pandèmia que ens faria retrocedir novament», va puntualitzar una Merkel extremadament preocupada per l’avanç de la variant delta.

La resposta econòmica forta, ràpida i coordinada de la Unió Europea i els Vint-i-set a la pandèmia de coronavirus, per mitjà d’una injecció de liquiditat sense precedents, un pla de recuperació de 750.000 milions i un fons de suport a l’ús de 100.000 milions, ha permès crear el terreny adequat per a una «recuperació sòlida, inclusiva i sostenible», assenyalen les conclusions adoptades a l’eurocimeraa posterior al Consell Europeu. Un suport fiscal que els líders europeus entenen ha de romandre també durant 2021 i 2022. La mateixa recomanació que han tornat a posar sobre la taula la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, i de l’Eurogrup, Pascal Donohoe, presents en la reunió d’ahir a Brussel·les.

Els governs europeus tindran un altre focus de preocupació: aplicar els plans nacionals de recuperació que el Consell Europeu va revisar ahir per primera vegada. Segons la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, fins ara han rebut un total de 24 plans dels quals 12 han estat ja aprovats. Entre ells figura el d’Espanya que el govern espera veure aprovat al proper Ecofin. La cimera també ha servit per reiterar el compromís dels països de l’Eurozona, que demanen un “acord sense dilació” amb la unió bancària que segueix bloquejada entre altres motius per les eleccions presidencials alemanyes de finals de setembre.

Del Consell Europeu, segons von der Leyen també surt l’aval dels Vint-i-set al pla de Brussel·les de concedir altres 3.000 milions d’euros per a finançar l’acolliment de refugiats sirians a Turquia fins a 2024 i 2.200 milions més per a Líban i Jordània.