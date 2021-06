El ministre de Transports i secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, va afirmar ahir que els nou polítics indultats «feien més mal dins la presó que fora». «Jo crec que feien més favor a l’independentisme a dins la presó, enormement més», va assegurar Ábalos ahir des del 2n Fòrum d’Organització del PSOE, que va tenir lloc a Mèrida. Segons el ministre, amb els indults «s’acaba amb la imatge d’un estat repressor i que aquí no hi ha democràcia, i també amb la campanya internacional de l’independentisme». Per la seva banda, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va defensar els indults del Govern espanyol com una mostra de «convivència, concòrdia i diàleg», i va acusar el PP –i especialment l’expresident Aznar– de «mentir».

«Alguns volen tornar a l’Espanya negra i s’obliden que haver mentit els va fer sortir del govern l’any 2004», va recordar Grande-Marlaska. «També van mentir en el pitjor desastre ecològic d’Espanya i en els fets successius que van portar a la guerra de l’Iraq», va continuar el ministre de l’Interior en un acte sobre drets LGTBI a la localitat malaguenya de Torremolinos. «Aznar se’n va anar mentint sobre el pitjor atemptat terrorista que hem patit els espanyols, i desgraciadament n’hem patit molts, i ara també menteix sobre els indults», va recalcar Grande-Marlaska. «Ell també en va concedir i també va fer política penitenciària», va voler deixar clar el ministre de l’Interior, que també va recriminar a l’expresident espanyol les amenaces a empresaris i bisbes amb la frase «són dies per apuntar i no oblidar».