El president del Govern, Pedro Sánchez, inicia una setmana clau en la seva legislatura ja que d'una banda sotmetrà a examen al Congrés els indults als nou dirigents independentistes ja excarcerats i per un altre, es veurà per primera vegada de forma oficial amb el president del Govern català, Pere Aragonès.

Quan encara no ha passat una setmana des que els polítics indultats sortissin de presó amb certa actitud desafiadora, Sánchez acudeix al Ple del Congrés per explicar aquestes mesures de gràcia i per parlar de la "situació política i econòmica", així com dels últims Consells Europeus Extraordinaris celebrats al maig i juny.

La sessió s'iniciarà el dimecres a les 9:00 hores i amb tota probabilitat el cap de l'Executiu demanarà que Espanya obri una nova etapa després de la pandèmia; amb una recuperació econòmica en marxa, una bona evolució en la vacunació i amb un nou cicle a Catalunya basat en la concòrdia, la convivència i el diàleg.

Sota aquests arguments, Sánchez buscarà el beneplàcit de la majoria del Congrés als indults del procés, sobretot el favor dels seus socis parlamentaris d'investidura.

Tot i això es trobarà no només amb una altra envestida de la dreta i de la ultradreta, sinó també amb els posicionaments més extrems dels partits independentistes, que insisteixen que la solució no són els indults, sinó l'amnistia.

ERC, JxCAT, PDeCAT i les CUP recordaran al president del Govern espanyol la resolució del Consell d'Europa recentment aprovada i que demana a Espanya "considerar la possibilitat de posar fi als procediments d'extradició" en vigor contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la resta de polítics catalans fugits d'Espanya.

A això se suma que el dimarts el Tribunal de Comptes podria formalitzar les seves imputacions contra diversos líders per ús inadequat de fons públics en la promoció exterior del procés, i ERC ja ha cridat al Govern a actuar en el que "estigui en la seva mà".

Els partits independentistes demanaran moltes explicacions a Sánchez i li urgiran al fet que informi sobre la resolució del Consell d'Europa en un ple monogràfic, que sens dubte recolzaria el PP, segons fonts del partit.