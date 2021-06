La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, creu que l'amnistia "és una solució global per al conjunt de l'independentisme" per acabar amb la "repressió" "obrir una nova etapa de concòrdia". En una entrevista que publica aquest diumenge el 'Nació Digital', la consellera ha defensat que "ningú no ha renunciat a res" amb els indults i que les conviccions dels polítics empresonats per l'1 d'octubre estan "ben fermes". Amb tot, ha recordat que els indults són parcials perquè hi ha les inhabilitacions i que "la situació no és de restabliment de la vida personal i política al 100%". A més, insisteix que hi ha marge per fer un "referèndum pactat", malgrat les reiterades negatives del govern espanyol, i que és un tema de voluntat política.

En ser preguntada per si pilotarà la interlocució amb Madrid, Vilagrà ha dit que a ella li toquen "les relacions institucionals, tant amb el món local com, en part, amb Madrid". En aquest sentit ha afirmat que tots els consellers intervindran per dur a terme aquesta interlocució tot recordant que hi ha un pacte de govern amb Junts.

La també consellera de funció pública ha explicat que per tal de fer més àgil l'administració caldrà reduir tràmits i modernitzar l'administració i ha detallat que un dels grans reptes que té aquesta legislatura és l'estabilització dels interins. Tot i que ha reconegut que no es podran estabilitzar els 90.000 interins que hi ha en quatre anys, ha considerat que "sí que es podran posar les bases, el calendari i la priorització".