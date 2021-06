Ciutadans (Cs) demana al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que no acudeixi a la reunió amb el president del Govern català, Pere Aragonès, assumint «les premisses» dels partits independentistes.

Ho va dir el seu diputat al Parlament, Nacho Martín Blanco, que també el va acusar de parlar d’un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. «És un disbarat enorme, en tot cas hi ha un conflicte entre catalans», va reblar. Martín Blanco també va defensar la feina del Tribunal de Comptes, i va recordar que aquest es limita a perseguir «les conductes delictives». Així, va replicar al ministre de Transports, José Luis Ábalos, i va afegir que d’aquesta manera no es pot parlar «de concòrdia» i preguntant-se fins quan hauran de continuar «cedint».

Martín Blanco va parlar de «setmana negra» referint-se a l’aprovació dels indults dels nou presos independentistes, i va lamentar que s’hagin tirat endavant per un interès, que va titllar d’estrictament «partidista». En aquest sentit, considera que tenen una utilitat «política», que només beneficia el mateix president del Govern espanyol.

«A Espanya no es posa ningú a la presó per les seves idees», va subratllar, «els que reben les conseqüències dels seus actes il·legals són els que han comès delictes». El diputat va aprofitar per recordar que des del seu partit s’ha interposat un recurs contra els indults, el qual espera que prosperi. «Estem segurs que el Suprem atendrà els nostres arguments», va dir.

Preguntat per la resolució del Consell d’Europa que va reclamar aquesta setmana l’alliberament dels presos de l’1-O i la retirada de les euroordres, Martín Blanco considera que s’ha fet una lectura «interessada» del tema. Així, va assenyalar que «res» té a veure amb una opinió judicial, i que no és d’obligat compliment. «Es va fer a partir d’un informe que parteix de premisses falses», va afegir el diputat de Ciutadans.