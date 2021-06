Un enginyer va advertir fa tres anys de «danys estructurals importants» a l’edifici d’apartaments al sud de Florida que es va ensorrar dijous. L’informe va situar els problemes en la llosa situada a sota de la plataforma de la piscina, i detallava nombroses esquerdes i enfonsaments a l’aparcament subterrani.

Una part del complex de 12 pisos i 136 apartaments, situat a primera línia de platja al suburbi de Surfside a Miami, va col·lapsar per causes que encara es desconeixen mentre els seus residents dormien. S’ha confirmat fins ara la mort de quatre persones, i encara es desconeix el parador de 159 més, en la recerca de les quals els bombers i els serveis d’urgències continuen treballant les 24 hores del dia.

«Hem trobat un foc molt gran i estem intentant apagar-lo per continuar fent la recerca, l’incendi continua viu», va explicar Daniella Levine Cava, alcaldessa del comtat de Miami-Dade. A la roda de premsa, on també hi havia el governador de Florida, Ron DeSantis, es va informar que els grups de rescatadors «no han parat d’apartar runes per buscar les persones» durant tota la nit.

Informe per a la reparació

L’informe que advertia dels riscos és d’octubre del 2018, està signat per l’enginyer consultor Frank Morabito i estava destinat a la reparació de l’immoble que estava previst que es posés en marxa aviat, més de dos anys i mig després que s’advertís els administradors d’aquest edifici, que es va inaugurar el 1981. L’informe assegura que la majoria dels desperfectes probablement van ser causats per anys d’exposició a l’aire salat corrosiu de la costa del sud de Florida.

Morabito no va donar cap indicació que hi hagués perill d’esfondrament, però va assenyalar que calia dur a terme una sèrie de reparacions amb l’objectiu de «mantenir la integritat estructural» de l’edifici.