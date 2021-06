Un noi de 22 anys va morir la matinada d’ahir en un accident de moto a la Ronda de Dalt de Barcelona. L’avís del sinistre es va rebre pels volts de dos quarts de cinc de la matinada a l’entrada 5 de la B-20, sentit Besòs. Per causes que es desconeixen, el jove va tenir una caiguda amb la seva motocicleta i va perdre la vida. La Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana es va fer càrrec de la investigació de l’accident. Aquesta és la vuitena víctima mortal en sinistre de trànsit a Barcelona en aquest any 2021, de les quals quatre són motoristes.