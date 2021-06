Un intern del centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres ha mort aquest diumenge en un incendi que s'ha originat a la presó. Dos presos més han resultat ferits per inhalació de fum, així com dos funcionaris del centre, tot i que no es tem per la seva vida. Se'ls ha traslladat a l'Hospital de Palamós i al de Figueres, respectivament. Segons ha avançat 'El Gerió Digital' i han confirmat a l'ACN fonts del Departament de Justícia, el foc ha començat a dues cel·les de la zona de règim tancat d'homes cap a les 14.45 hores. La víctima mortal compartia cel·la amb un altre pres i, segons les citades fonts, hauria estat l'autor del foc.

Els professionals de vigilància de la presó han intervingut per sufocar l'incendi i rescatar els presos, però un d'ells ha acabat morint. Es tracta d'un home nascut al Marroc, però tenia nacionalitat espanyola. Complia condemna de 13 anys i 22 mesos per robatoris amb violència, pena que hagués complert el 7 de novembre de 2024. Pel que fa als altres dos interns ferits, un és de nacionalitat marroquina i compleix una condemna per robatori amb violència de 16 anys i 6 mesos. L'altre té nacionalitat algeriana, ha estat condemnat a 12 anys, 15 mesos i un dia per delictes de robatoris amb violència i intimidació. La comitiva judicial s'ha desplaçat fins al centre per l’aixecament del cadàver i iniciar diligències judicials pertinents.

El sindicat UGT ha atribuït l'incident al que considera "lamentables polítiques regimentals" del Departament de Justícia i ha exigit "canvis profunds" a la consellera, Lourdes Ciuró.